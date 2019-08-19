Следствие не рассматривает версию о причастности таксиста к ДТП с автобусом в Перми

Версия о том, что к субботнему ДТП в Перми причастен водитель такси, следствием не рассматривается. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

Ранее в СМИ появилась видеозапись, на которой видно, что столкновению автобуса со зданием предшествовал выезд на встречную полосу автомобиля такси.

"Гражданин является очевидцем аварии, непосредственным лицом, которое видело обстоятельства происшествия. Кроме этого водитель данного транспортного средства, увидев ДТП, развернулся и один из первых оказывал помощь пострадавшим", - уточнили в полиции.

Напомним, вечером 17 августа при движении из центра города по улице Новогайвинской автобус маршрута №53 врезался в бетонное ограждение здания. В результате водитель получил тяжелые травмы, одна пассажирка автобуса погибла на месте, десятки человек получили травмы различной степени тяжести. После ЧП возбуждено уголовное дело.

Водитель автобуса был освидетельствован на состояние опьянения с помощью алкотестера. Проверка показала, что он был трезв. Сейчас он задержан. Семье погибшей, а также пострадавшим в аварии будет выплачена материальная помощь и компенсации. Из размер варьируется в зависимости от степени вреда здоровью.