Госдума создала комиссию для расследования вмешательства в выборы других государств

Госдума создала парламентскую комиссию по вопросу вмешательства извне во внутренние дела России. Первое заседание комиссии состоится 30 августа, передает корреспондент Накануне.RU.

Такое решение было принято на внеочередном заседании Совета ГД. В комиссию вошли 12 парламентариев, ее возглавил председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы Василий Пискарев. По словам депутата, после изучения всех фактов комиссия может обратиться в парламенты замеченных во вмешательстве в выборы государств, с требованием пресечь такую практику.

Ранее руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов инициировал расследование попыток вмешательства из‑за рубежа во внутренние дела РФ, в том числе в выборы. Его поддержали лидеры трех остальных фракций.