Артюхов рассказал о появлении опорной сети вокзалов на Ямале

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов пообщался с жителями Пуровского района. Такие встречи с гражданами являются традиционными в ходе его посещений муниципалитетов. Напомним, глава региона отправился в поездку от Надыма до Ноябрьска, за рулем личного автомобиля Lada X-Ray. Свои инспекции Артюхов совмещает с новым форматом общения в Instagram в жанре видеодневника.

На встрече с пуровчанами Артюхова спросили про масштабный проект Северного широтного хода, в рамках которого произойдет соединение западной и восточной части округа, Северной и Свердловской железнодорожной магистрали.

"Мне хотелось бы узнать, в рамках этого проекта планировалась модернизация инфраструктуры железнодорожных станций и строительство новых вокзалов? Для жителей Пуровского района это очень важно", – отметил житель, задавший первым свой вопрос на встрече с главой региона.

Здание вокзала начали возводить еще в 2006 году. Контракт с предыдущим подрядчиком в судебном порядке расторгли еще в 2012 году из-за систематических нарушений. Все эти годы строительство объекта заморожено.

Пассажирам приходится пользоваться ангаром бывшего ТЦ, который был построен еще в конце 80-х годов.

"Спасибо за такие системные вопросы, сразу понял, что встреча полезная", – начал свой ответ Дмитрий Артюхов.

"Я, честно, не понимаю, что мешало, там миллион причин. Но то, что надо просто брать и строить – факт. Такие решения мы сегодня примем и со следующего года мы точно начнем", – ответил губернатор Дмитрий Артюхов, слова которого цитируют в пресс-службе окружного правительства.

Также он рассказал о формировании опорной сети вокзалов в регионе.

"Мы договорились, что в Надыме будет построен новый вокзал. Понятно, что для жителей Пуровского района это менее актуально, но можно порадоваться за соседей. В Новом Уренгое вокзал уже хороший, передадим его, скорее всего, в РЖД.

В Салехарде решение приняли не строить. Когда будет построен мост через Обь, на ближайший уже существующий вокзал в Лабытнанги можно будет доехать за 20 минут. Поэтому опорная сеть вокзалов будет сформирована", – отметил Артюхов.

Он добавил, что в Пуровском районе, учитывая, что расстояния огромные, "ситуацию нужно исправить".

Отметим, что губернатор Ямала в день визита лично посетил долгострой и сообщил о принятых решениях. Губернатор обратился к руководителям профильных ведомств, поручив им определиться, как построить комфортный вокзал для жителей: с учетом реальной загруженности и потенциальной окупаемости помещения. "Параллельно давайте договариваться с РЖД, как нам этот проект реализовать в самое ближайшее время", - отметил Артюхов.

Вокзал действительно востребован у жителей близлежащих населенных пунктов: в 2015 году в среднем за сутки со станции отправлялось 318 пассажиров, сейчас этот показатель вырос уже до 638.