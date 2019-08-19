Под Донецком украинские боевики перестреляли друг друга

На наблюдательном посту возле села Пески у северо-западной окраины Донецка украинские боевики в ночь на 15 августа устроили перестрелку. В результате двое погибли, один получил ранения и был госпитализирован, сообщают "Вести" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Двое были найдены мертвыми с огнестрельными ранениями, а один был ранен и находился без сознания. Установлено, что между ними произошла стрельба, которую начал один из погибших.