Наталья Котова потребовала ускорить темпы дорожного ремонта в Челябинске

Врио главы Челябинска Наталья Котова потребовала ускорить темпы дорожного ремонта. Теперь дорожники должны работать круглосуточно, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

В настоящий момент в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" заасфальтировано 400 тыс. кв. м. дорожного полотна, это 43 % от общего объема контракта.

На аппаратном совещании Наталья Котова сообщила, что во время вечернего объезда дорог не обнаружила на объектах работающей техники: все машины стояли на обочине.

Подрядчик отчитался, что в этот в этот момент делали переброску техники.

Котова поручила ввести работу круглосуточно.

"Не стесняйтесь, если есть необходимость — закрывайте дороги. Уверена, жители отнесутся к этому с пониманием и потерпят несколько дней, но зато асфальт будет уложен и быстрее, и качественнее. Проработайте активнее эту тему", - подчеркнула она.