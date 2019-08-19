10 Сентября 2020
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Общество Челябинская область
ремонт дороги (2019) | Фото: Накануне.RU

Наталья Котова потребовала ускорить темпы дорожного ремонта в Челябинске

Врио главы Челябинска Наталья Котова потребовала ускорить темпы дорожного ремонта. Теперь дорожники должны работать круглосуточно, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

В настоящий момент в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" заасфальтировано 400 тыс. кв. м. дорожного полотна, это 43 % от общего объема контракта.

На аппаратном совещании Наталья Котова сообщила, что во время вечернего объезда дорог не обнаружила на объектах работающей техники: все машины стояли на обочине.

Подрядчик отчитался, что в этот в этот момент делали переброску техники.

Котова поручила ввести работу круглосуточно.

"Не стесняйтесь, если есть необходимость — закрывайте дороги. Уверена, жители отнесутся к этому с пониманием и потерпят несколько дней, но зато асфальт будет уложен и быстрее, и качественнее. Проработайте активнее эту тему", - подчеркнула она.

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Наталья Котова потребовала ускорить темпы дорожного ремонта в Челябинске

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Теги: Наталья Котова, ремонт дорог, нацпроект,



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