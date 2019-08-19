Жена Нетаньяху в аэропорту Киева выбросила предложенный ей кусочек каравая

Сара Нетаньяху, жена премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, которая прибыла вместе с ним с визитом на Украину, отказалась пробовать кусочек каравая по сошествии с трапа.

Премьерскую чету у трапа встретили девушки в украинских национальных костюмах и преподнесли на рушнике большой каравай. Премьер отломил кусочек и съел, а также передал жене. Однако она нимало не смущаясь тут же выбросила его на землю.

Сообщается, что Сара Нетаньяху перед этим устроила скандал в самолете из-за плохого, по ее мнению, обслуживания при полете.

Украинские пользователи комментируют неприветливый поступок Сары в основном в резко негативном ключе.

Как сообщало Накануне.RU, визит Нетаньяху может быть связан с предстоящими парламентскими выборами в Израиле. Как он сам заявил во время встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским, многие политические лидеры Израиля родом с Украины, а украинские евреи "являются важной частью" израильского общества.