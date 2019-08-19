10 Сентября 2020
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Пассажирский самолет Ил-96 СЛО &quot;Россия&quot; (2018) | Фото: rusarmy.com

Самолет с российской делегацией и журналистами сопроводили истребители швейцарских ВВС

Самолет с российской делегацией и журналистами кремлевского пула, которые будут освещать переговоры Владимира Путина и Эммануэля Макрона во Франции, несколько минут сопровождали два истребителя швейцарских ВВС.

Как сообщает телеграмм-канал RIA-Kremlinpool, это произошло в небе над Женевой.

Напомним, на прошлой неделе к борту главы Минобороны РФ Сергея Шойгу во время его перелета в Калининградскую область приблизился натовский F-18. Российский самолет Су-27 поспешил отогнать американский истребитель. В НАТО объяснили причину близкого подлета своего истребителя к самолету Шойгу. В альянсе отметили, что нужно было провести идентификацию борта.

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Самолет с российской делегацией и журналистами сопроводили истребители швейцарских ВВС

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Теги: самолет, швейцария, журналисты, кремлевский пул



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