Прикамье - в шаге от управленческой реформы. Жить по-старому стало трудно

Депутаты заксобрания Пермского края в окончательном чтении готовятся принять поправки в региональный закон "Об управлении и распоряжении имуществом". Из него исключается норма о проведении конкурса на должности директоров краевых ГУПов, передает корреспондент Накануне.RU.

Проект внесен губернатором Пермского края. Аргументы в поддержку меры - конкурсная процедура назначения директоров государственный унитарных предприятий является трудоемкой и не имеет принципиальных отличий от процедуры прямого назначения, потому что окончательное решение о назначении принимает конкурсная комиссия. Вместе с тем конкурсные процедуры выводят обсуждение руководителей ГУПов в публичную плоскость, с ее упразднением решения будут приниматься исключительно в кабинетах чиновников.

Прикамские власти не первые решили отказаться от конкурсов. Подобная норма работает в Татарстане. Новосибирской, Нижегородской областях и других регионах.

В списке государственных унитарных предприятий Пермского края - "Автовокзал", "Телпоэнерго", Дирекция по управлению активами Пермского края.