10 Сентября 2020
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Общество Приволжский ФО Пермский край
портфель, кресло, депутат, чиновник (2018) | Фото: Накануне.RU

Прикамье - в шаге от управленческой реформы. Жить по-старому стало трудно

Депутаты заксобрания Пермского края в окончательном чтении готовятся принять поправки в региональный закон "Об управлении и распоряжении имуществом". Из него исключается норма о проведении конкурса на должности директоров краевых ГУПов, передает корреспондент Накануне.RU.

Проект внесен губернатором Пермского края. Аргументы в поддержку меры - конкурсная процедура назначения директоров государственный унитарных предприятий является трудоемкой и не имеет принципиальных отличий от процедуры прямого назначения, потому что окончательное решение о назначении принимает конкурсная комиссия. Вместе с тем конкурсные процедуры выводят обсуждение руководителей ГУПов в публичную плоскость, с ее упразднением решения будут приниматься исключительно в кабинетах чиновников.

Прикамские власти не первые решили отказаться от конкурсов. Подобная норма работает в Татарстане. Новосибирской, Нижегородской областях и других регионах.

В списке государственных унитарных предприятий Пермского края - "Автовокзал", "Телпоэнерго", Дирекция по управлению активами Пермского края.

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Прикамье - в шаге от управленческой реформы. Жить по-старому стало трудно

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Теги: назначение руководителей ГУПов, конкурс, законодательное собрание Пермского края



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