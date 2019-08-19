Шипулина требуют снять с выборов по суду

10 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

8 лет. О приговоре Ефремову

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Свердловская область Уральский ФО В России
Антон Шипулин (2019) | Фото: Накануне.RU

Шипулина требуют снять с выборов по суду

Бывшего биатлониста Антона Шипулина, который баллотируется в Госдуму от "Единой России" по Серовскому округу, пытаются снять с выборов по суду.

Исковое заявление в Свердловский областной суд подала партия "Справедливая Россия". Как сообщил Накануне.RU руководитель регионального отделения "Справедливой России" Андрей Кузнецов, законодательство запрещает кандидатам в депутаты Государственной думы на момент регистрации кандидата владеть и управлять ценными бумагами иностранных компаний.

"Сейчас будет рассмотрение иска, стороны готовятся. Мы знаем, что Шипулин предоставил объяснение, там он объяснил, что он произвел отчуждение акций. То есть получается, что он первоначально недостоверные сведения предоставлял. Суд по существу все эти вопросы должен исследовать. С нашей стороны это элемент предвыборной борьбы, потому что мы считаем, что права нашего кандидата нарушены", - сообщил Кузнецов.

Напомним, согласно данным с сайта избиркома, Шипулин скрыл при выдвижении ценные бумаги на сумму более 13 млн руб. Якобы он утаил 10 тыс. облигаций ПАО "Сбербанк" на 10 тыс. руб. каждая, не указал, что владеет 50 ценными бумагами "Коммерцбанк АГ" на общую сумму 3 млн 642 тыс. 180 руб. и имеет вклад в банке "Открытие" на 2,3 тыс. руб.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Шипулина требуют снять с выборов по суду

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Антон Шипулин, выборы



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 09.09.2019 07:38 Мск Шипулин уверенно победил на довыборах депутата Госдумы: данные избиркома
Ранее 08.09.2019 21:26 Мск Шептий отчитался об итогах выборов перед Медведевым. Шипулин не пришел на встречу
Ранее 08.09.2019 18:54 Мск Шипулин выигрывает гонку преследования: по экзитам набрал больше 50%
Ранее 28.08.2019 16:11 Мск Шипулина больше не будут снимать с выборов: апелляция из Верховного суда отозвана
Ранее 21.08.2019 14:16 Мск Суд отказал в иске о снятии с выборов в Госдуму Антона Шипулина
Ранее 21.08.2019 13:08 Мск Шипулин в свой день рождения пришел на суд по снятию с выборов

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети