Шипулина требуют снять с выборов по суду

Бывшего биатлониста Антона Шипулина, который баллотируется в Госдуму от "Единой России" по Серовскому округу, пытаются снять с выборов по суду.

Исковое заявление в Свердловский областной суд подала партия "Справедливая Россия". Как сообщил Накануне.RU руководитель регионального отделения "Справедливой России" Андрей Кузнецов, законодательство запрещает кандидатам в депутаты Государственной думы на момент регистрации кандидата владеть и управлять ценными бумагами иностранных компаний.

"Сейчас будет рассмотрение иска, стороны готовятся. Мы знаем, что Шипулин предоставил объяснение, там он объяснил, что он произвел отчуждение акций. То есть получается, что он первоначально недостоверные сведения предоставлял. Суд по существу все эти вопросы должен исследовать. С нашей стороны это элемент предвыборной борьбы, потому что мы считаем, что права нашего кандидата нарушены", - сообщил Кузнецов.

Напомним, согласно данным с сайта избиркома, Шипулин скрыл при выдвижении ценные бумаги на сумму более 13 млн руб. Якобы он утаил 10 тыс. облигаций ПАО "Сбербанк" на 10 тыс. руб. каждая, не указал, что владеет 50 ценными бумагами "Коммерцбанк АГ" на общую сумму 3 млн 642 тыс. 180 руб. и имеет вклад в банке "Открытие" на 2,3 тыс. руб.