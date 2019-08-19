ЦБ отсрочил подключение банков к Системе быстрых платежей

Срок обязательного подключения системно значимых банков к Системе быстрых платежей (СБП) перенесен на месяц, с 1 сентября на 1 октября. Об этом говорится в сообщении Банка России.

Банки с универсальной лицензией должны подключиться к СБП с 1 октября 2020 года.

По данным"Коммерсанта", такое решение может быть связано с тем, что Сбербанк не успевал стать членом СБП к сентябрю. Газета пишет, что банк пытается получить особые условия, в частности, установить комиссию за перевод в банк и из банка в размере 1%.

Новая система позволит россиянам совершать мгновенные платежи в режиме 24/7, в том числе с использованием QR-кода или мобильного телефона получателя средств. Оператором и расчетным центром системы выступает Центробанк РФ.

Система заработала в России с 28 февраля. К подключению готовились 12 банков, но только четыре организации подтвердили запуск системы: Тинькофф-банк, Промсвязьбанк, Росбанк, СКБ-банк, ВТБ.

Сообщалось, что бизнес не устраивают названные ЦБ тарифы в 0,2–0,7% от суммы оплаченных через СБП покупок и услуг. В банках установленным коридором также недовольны.