10 Сентября 2020
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Экономика В России
QR код, телефон (2012) | Фото:

ЦБ отсрочил подключение банков к Системе быстрых платежей

Срок обязательного подключения системно значимых банков к Системе быстрых платежей (СБП) перенесен на месяц, с 1 сентября на 1 октября. Об этом говорится в сообщении Банка России.

Банки с универсальной лицензией должны подключиться к СБП с 1 октября 2020 года.

По данным"Коммерсанта", такое решение может быть связано с тем, что Сбербанк не успевал стать членом СБП к сентябрю. Газета пишет, что банк пытается получить особые условия, в частности, установить комиссию за перевод в банк и из банка в размере 1%.

Новая система позволит россиянам совершать мгновенные платежи в режиме 24/7, в том числе с использованием QR-кода или мобильного телефона получателя средств. Оператором и расчетным центром системы выступает Центробанк РФ.

Система заработала в России с 28 февраля. К подключению готовились 12 банков, но только четыре организации подтвердили запуск системы: Тинькофф-банк, Промсвязьбанк, Росбанк, СКБ-банк, ВТБ.

Сообщалось, что бизнес не устраивают названные ЦБ тарифы в 0,2–0,7% от суммы оплаченных через СБП покупок и услуг. В банках установленным коридором также недовольны.

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ЦБ отсрочил подключение банков к Системе быстрых платежей

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Теги: система быстрых платежей, центробанк



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