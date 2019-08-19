Глава "Ростеха" прокомментировал московские протесты: "Люди сильно раздражены"

Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов прокомментировал акции протеста в Москве. По его мнению, "люди сильно раздражены".

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"Очевидно, что люди сильно раздражены, и это не на пользу никому. В целом моя гражданская позиция такова: наличие здравой оппозиции идет во благо любому органу, представительному собранию и, в конечном счете, государству — какая-то должна быть альтернативная сила, которая что-то подсказывает и дает сигналы в ту или в другую сторону", - заявил Чемезов в интервью РБК.

"Если всегда все хорошо, так мы можем в застойный период уйти. Это мы уже проходили", — подчеркнул Чемезов.