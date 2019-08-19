"Следствие копает под летчиков": адвокат требует проверить аэропорт Жуковский из-за посадки в поле

Следственный комитет ошибся, возбудив уголовное дело по статье "нарушение правил эксплуатации воздушного судна" в связи с инцидентом над кукурузным полем в Подмосковье, считает президент Союза адвокатов России, представитель потерпевших в восьми авиакатастрофах, доктор юридических наук Игорь Трунов. По его мнению, ответственность за ситуацию, которая могла привести к трагедии, должно понести руководство аэропорта Жуковский, чья орнитологическая служба якобы не спрогнозировала столкновение с птицами, передает корреспондент Накануне.RU.

Статья 263 Уголовного кодекса, по которой Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с инцидентом над Раменским, необоснованно подводит под подозрение экипаж самолета, считает Игорь Трунов.

"Есть вероятность, что летчиков привлекут к ответственности, но общество говорит им спасибо. У летчиков была двойная позиция: сначала они молчали, а когда возбудили уголовное дело в отношении них, стали извиняться. А когда им присудили Героев России, извинения стихли. СК копает под летчиков, но летчики ни при чем", - заявил адвокат на пресс-конференции в НСН.

Ни при чем и свалки, над которыми якобы кружили чайки, попавшие в оба двигателя.

"Это просто жареная тема, которая на плаву. Ее прицепили до кучи", - добавил Трунов.

В связи с инцидентом следователи должны были возбудить дело по статье 238 Уголовного кодекса – за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Тогда ответственным за происшествие стало бы руководство аэропорта Жуковский, считает адвокат.

"Аэропорт берет деньги с самолетов в том числе за орнитологическое обеспечение безопасности. То, что до этого времени в Жуковском не было происшествий, – чудо, потому что орнитологическое обеспечение там отсутствовало", – пояснил Трунов.

У Жуковского, как заявляет эксперт, нет соколиной службы, как в других аэропортах, где держат хищных птиц, отпугивающих чаек. Это, по его мнению, единственный действенный метод по предотвращению подобных ситуаций.

"В определенное время они [другие аэропорты] выпускают соколов, которые создают ореол кошмара и ужаса, и ни одна птица туда не полетит. Этого в Жуковском нет", – рассказал Трунов.

Одна обученная хищная птица стоит порядка 1 млн долларов, для аэропорта в Подмосковье достаточно было бы пяти. Эти затраты оправдали бы себя, поскольку птицы способны пробить фюзеляж современного самолета насквозь, чего не было во времена СССР, когда воздушные судна имели двойное назначение – гражданское и военное.

"Возбужденная СК статья неверна. Мы видим, что летчики – герои, молодцы, они непричастны к тому, что аэропорт, собирая с нас с вами деньги, не выполняет своих обязанностей. Следствие запутало общественное мнение", – заключил адвокат.

Президент Шереметьевского профсоюза летного состава Игорь Дельдюжов согласен с тем, что ответственность за произошедшее должно понести руководство аэропорта. При этом общественник винит в ситуации и правительство Московской области, якобы не урегулировавшее работу несанкционированных свалок.

"В Сергиевом Посаде якобы закрыта свалка, но она все еще принимает мусор. В Шереметьево строят полигон для мусора. В полутора километрах от Жуковского – свалка, которая является кормовой базой для чаек. Я бы обвинил правительство Московской области, которое не дорабатывает", – сказал активист.

Бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию, председатель комитета по экологии "Деловой России" Ильдар Неверов не верит, что причиной инцидента послужила свалка, ведь по закону санитарные зоны аэропорта и полигона не могут пересекаться.

"Если объект не соответствует ряду серьезных требований, то на нем невозможно складировать мусор. И разрешенный вид пользования должен быть специализированным – "под полигоны для ТКО". На расстоянии 30 км от аэродромов невозможно организовать объект по накоплению мусора. Из-за совокупности этих факторов в свете мусорной реформы у меня не укладывается в голове, как можно организовать объект накопления вблизи с аэропортом. Надзорные органы не допустили бы этого, особенно в Московской области, где эта тема воспалена", – пояснил Неверов.

При этом бизнес-омбудсмен допустил, что свалка могла появиться раньше, "когда кустарная сортировка мусора имела место".

Напомним, 15 августа самолет Airbus A321 "Уральских авиалиний" вылетел рейсом U6178 в Симферополь из аэропорта Жуковский. При взлете самолет столкнулся со стаей чаек, несколько птиц попали в правый и левый двигатель, в одном из них начался пожар. Экипаж принял решение посадить самолет на кукурузное поле, расположенное за ВПП. Посадка осуществлялась с отключенными двигателями и без шасси. После прошла эвакуация. На борту находилось 226 пассажиров и семь членов экипажа.

Пилотам A321 "Уральских авиалиний" присвоены звания Героев России, бортпроводникам – Ордена Мужества.