10 Сентября 2020
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фнс налоги налог деньги рубли (2016) | Фото:

Прикамцам простят долги по налогам на пять миллионов рублей

Жителей Пермского края освободят от обязательства уплачивать пени по транспортному налогу, если задолженность образовалась больше двух лет назад. Проект поправок предложил губернатор региона, они будут одобрены на августовском заседании краевого парламента, передает корреспондент Накануне.RU.

Речь идет о задолженности, не превышающей 500 руб. В пояснениях отмечено, что расходы государства на вынесения одного судебного приказа о взыскании пени составляют сопоставимую сумму. В итоге реальных доходов казна не получает, взыскание таких долгов является экономически нецелесообразным.

На сегодня до 350 тысяч налогоплательщиков региона имеют долги, попадающие под действие закона. По предварительным оценкам, поправки спишут долг в общей сумме до 5 млн руб.

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Прикамцам простят долги по налогам на пять миллионов рублей

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Теги: транспортный налог, законодательное собрание Пермского края,



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