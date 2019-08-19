Две станции мониторинга радиации перестали выходить на связь после ЧП под Северодвинском

Две мониторинговые станции в Дубне и Кирове, предназначенные для отслеживания уровня радиации, прекратили передачу данных через два дня после ЧП под Северодвинском.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на исполнительного секретаря Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассину Зербо.

Со станциями связались сразу после сбоя, однако российские чиновники объяснили его "проблемами с сетью и связью", пишет РБК.

Напомним, взрыв на военном полигоне ВМФ произошел 8 августа в населенном пункте Нёнокса. Росатом выступил с заявлением спустя два дня, уточнив, что ЧП произошло при испытании жидкостной реактивной двигательной установки. Пять человек погибли, трое пострадали.

Станции мониторинга служат частью международной сети, состоящей из сотен станций, которые следят за соблюдением Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

WSJ отмечает, что информация о нерабочих станциях "вызывает опасения экспертов о том, что Россия пытается ограничить доказательства взрыва".

После ЧП в Минобороны отмечали, что радиационный фон в норме. Власти Северодвинска заявляли, что датчики зафиксировали превышение уровня радиации в течение 20 минут. Максимальное достигнутое значение 2 микрозиверта в час, при аварийной отметке в 0,6 микрозиверта в час. Радиационный фон быстро пришел в норму - 0,3 микрозиверта в час.

Несмотря на заверения местных властей, военных и показания многочисленных личных дозиметров, северодвинцы скупили в аптеках препараты йода, а для верности еще водку и вино.

Росгидромет подтвердил, что в день взрыва на полигоне в Северодвинске было зафиксировано превышение мощности дозы гамма-излучения в 4-16 раз по сравнению с фоновыми значениями. Нёнокса находится в 40 километрах от Северодвинска.