В СМИ появилось видео смертельного ДТП с автобусом в Перми

Появилось видео субботнего ДТП в Перми с участием автобуса маршрута №53, в результате которого погиб один человек, 54 пострадали, передает корреспондент Накануне.RU.

Видеоролик опубликовал "Коммерсант-Прикамье". Как следует из видеозаписи, столкновению автобуса со зданием предшествовал выезд на встречную полосу такси. Водитель автобуса резко свернул на обочину и допустил столкновение со зданием. Через 10 секунд к пострадавшим подбегают люди. Изначально, как сообщает издание, версия, что автобус "подрезало" такси, высказывалась местными СМИ, однако позже появилась информация, что, по предварительным данным, водитель не справился с управлением из-за технической неисправности автобуса.

Глава Перми Дмитрий Самойлов провел совещание по вопросу оказания помощи пострадавшим. Специалисты пермского краевого центра медицины катастроф оказывают психологическую поддержку пострадавшим и семье погибшей. К ним готовы подключиться специалисты городского психологического центра. В течение учебного года пострадавшие в ДТП дети будут наблюдаться психологами в детских садах и школах.

Семья погибшей получит материальную помощь в сумме 500 тыс. руб., пострадавшие находящиеся в тяжелом состоянии - по 300 тыс. руб., в средней степени тяжести - 150 тыс. руб. Сейчас идет подготовка необходимых документов для перечисления средств. В организации похорон родственникам погибшей оказывает помощь МКУ "Ритуальные услуги", оплату похорон взяла на себя компания-перевозчик.

Кроме того, пассажиры получат страховые выплаты: за смерть в результате ДТП – в размере 2 млн руб., за вред здоровью, в зависимости от степени тяжести, – до 2 млн руб., за ущерб имуществу – до 23 тыс. руб. Размер этих выплат определит страховая компания после обращения к ней перевозчика.

Также мэр города поручил в одностороннем порядке расторгнуть контракт с ИП Дробининым, которому принадлежит попавший в ДТП автобус. Предприниматель работал на двух городских маршрутах – на №49 и по договору субподряда на №53. Для сохранения транспортной доступности микрорайона Гайва, автобусы маршрута №53 продолжит обслуживать перевозчик "Дизель", автобусы маршрута №49 – "Пермгорэлектротранс".

Вопрос контроля технического состояния автобусов, работающих на городских маршрутах, будет обсужден на совещании с представителями краевого минтранса, УГАДН, ГИБДД, перевозчиков.

Департаменту дорог и транспорта поручено проработать вопрос о внесении в существующие и будущие контракты с перевозчиками пункта, гарантирующего надлежащее техническое состояние автобусов и контроль департамента за ним.

Напомним, вечером 17 августа при движении из центра города по улице Новогайвинской автобус маршрута №53 врезался в бетонное ограждение здания. В результате водитель получил тяжелые травмы, одна пассажирка автобуса погибла на месте, десятки человек получили травмы различной степени тяжести. После ЧП возбуждено уголовное дело.

Водитель автобуса был освидетельствован на состояние опьянения с помощью алкотестера. Проверка показала, что он был трезв. Сейчас он задержан.