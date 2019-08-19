Директор Киркорова опроверг информацию о неоплаченных штрафах поп-короля

Директор Филиппа Киркорова опроверг информацию о том, что у его подопечного, якобы, имеются неоплаченные штрафы ГИБДД, Он даже предоставил РИА Новости скриншот страницы мобильного приложения, свидетельствующий об уплате всех штрафов.

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Ранее в "Комсомольской правде" появилась информация о том, что Киркорова внесли в базу Федеральной службы судебных приставов за неуплату трех штрафов на 2 тыс. руб.

Согласно информации в банке данных должников на сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России, за Кирковым по состоянию на 19 августа числится 30 неоплаченных штрафов ГИБДД на сумму от 500 до 3 тыс. руб. Большинство нарушений были совершены в Москве и Московской области, три штрафа были выписаны в Тверской области. Нарушения датированы разными числами апреля 2019 года, исполнительные производства судебный пристав завел в августе, передает РИА Новости.

Напомним, в начале августа ФГБУ "Комбинат питания "Кремлевский" Управления делами президента РФ подал в суд на Филиппа Киркорова. Такие данные приводятся в электронной картотеке дел Московского арбитражного суда. Суть претензий не раскрывается, известна только сумма исковых требований – 81889 руб. Иск подан 1 августа и будет рассматриваться в порядке упрощенного производства.