В акте освидетельствования виновника ДТП у "Алатыря" нашли грубые ошибки

Правозащитник указал на ряд грубых ошибок в акте об освидетельствовании Владимира Васильева, который является предполагаемым виновником жуткой аварии в Екатеринбурге у ТЦ "Алатырь".

Автоюрист Максим Ердышов опубликовал скан акта, он отмечает, что, судя по документу, освидетельствовали некоего Васильева Василия Андреевича (участника ДТП зовут Васильев Владимир Андреевич), во-вторых, начали освидетельствование за несколько месяцев до ДТП.

Напомним, ранним утром 4 августа на перекрестке улиц Малышева и Московская произошла авария с участием пяти автомобилей. Водитель Kia Rio ехал на большой скорости, не справился с управлением и врезался в стоявшие на светофоре машины: сначала автомобиль SsangYong, после чего произошло столкновение с автомобилем ВАЗ-21010. В свою очередь, автомобиль ВАЗ врезался в Toyota Avensis, а она столкнулась с автомобилем Volkswagen Polo. В результате аварии водитель и пассажир ВАЗа погибли на месте. Пассажир и водитель Kia Rio, а также водитель Toyota были госпитализированы.

Обвинение в совершении ДТП предъявлено Владимиру Васильеву. Однако проведенная экспертиза не выявила опьянения, что удивило общественность и экспертов. По некоторым данным, водитель, который может быть сыном высокопоставленного силовика, ехал с вечеринки.