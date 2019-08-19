Экс-главу Серпуховского района перевели в реанимацию

Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун находится в реанимации.

Напомним, чиновник, находящийся под арестом по делу о коррупции, уже больше двух месяцев держит голодовку. Его состояние оценивается как тяжелое.

По данным правозащитников, он был переведен в реанимацию СИЗО "Матросская тишина", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на супругу Юлию Шестун.

В феврале Александр Шестун совершил попытку суицида. По его словам, он прибегнул к таким мерам после "произвола властей". Экс-чиновник рассказал, что в СИЗО его сильно избили. В вызове скорой помощи экс-главе Серпуховского района отказали. В июне он перерезал себе вены на руке во время судебного заседания.

В июле Шестуну предъявили обвинение в окончательной редакции по делу о коррупции. Обвинение осталось прежним: ему вменяется особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ), легализация денежных средств (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), полученных в результате совершения преступления, незаконная предпринимательская деятельность (ст. 289 УК РФ) и получение особо крупной взятки.

Напомним, в апреле 2018 года глава Серпуховского района записал видеообращение президенту РФ Владимиру Путину,в котором рассказал о давлении на него и его семью и принуждении покинуть занимаемый им пост. Спустя два месяца глава Шестун был арестован.

У экс-главы Серпуховского района Подмосковья, находящегося под арестом, нашли 676 объектов недвижимости. Также, по данным следствия, Шестун владел двумя базами отдыха на 274 млн руб. и 22 автомобилями стоимостью почти 27 млн руб. В личном пользовании семьи чиновника находится домовладение и земельный участок в сосновом бору площадью 17 га, фактически оно использовалось как его собственная дача. По предварительным оценкам, все это имущество оценивается в 10 млрд рублей.