Скончался бывший первый заместитель губернатора Ямала

Сегодня на 70-ом году жизни скончался бывший первый заместитель губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Анатолий Острягин. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе администрации Пуровского района.

"Большую часть своей трудовой биографии он посвятил становлению Пуровского района и Ямала. С ним район выходил из штопора лихих 90-х, многие его управленческие решения земляки смогли оценить только спустя десятилетия. Бывшие коллеги и соратники глубоко скорбят по поводу этой невосполнимой утраты", - говорится в тексте сообщения.

Анатолий Острягин родился в Кемеровской области. Окончил Тюменский индустриальный институт. Трудовую деятельность начал в 1968 г. и прошел путь от рулевого моториста Моряковской эксплуатационной базы Томской области до первого заместителя губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа.

С 1978 по 1980 был замначальника Таркосалинской нефтегазоразведочной экспедиции. С 1987 года руководил Верхнепуровской и Мангазейской нефтегазоразведочными экспедициями. В 1996 году возглавил акционерное общество "Пурнефтегазгеология" - дочернее предприятие "НОВАТЭКа". С 2001 по 2005 занимал пост главы Пуровского района. Пуровчанам его деятельность запомнилась строительством понтонной переправы, средней школы №2, терапевтического корпуса ЦРБ, здания военного комиссариата, православного храма. Кроме того, был реконструирован детский сад "Солнышко", возрождался аэропорт.

С 2006-го по 2007-й занимал пост первого замгубернатора Неелова. Он также был дважды избран депутатом Госдумы России от Ямала, а позже депутатом думы Тюменской области. Политическую карьеру завершил в 2014-м году из-за проблем со здоровьем, после чего переехал на Алтай.