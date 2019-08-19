Госдума вернется к теме фейковых новостей в агрегаторах в октябре

Госдума не стала принимать решений по вопросу наличия фейковых, по мнению депутатов, новостей в агрегаторах. Обсуждение отложено на осень, в парламент пригласят журналистов, передает корреспондент Накануне.RU.

Тема попала в повестку внеочередного заседания Совета Госдумы после того, как в ТОПы "Яндекса" вошла новость о готовящемся запрете на использование старых автомобилей. Инициатива действительно принадлежала депутаты "нижней палаты" от "Единой России" Альфие Когогиной, соответствующее письмо депутат направила в министерства. В Госдуме опровергли факт причастности платы к разработке проекта, но в новостных и поисковых агрегаторах заголовок новости остался неизменным: "В Государственной думе предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей". "Складывается впечатление, что это делается специально для нагнетания социально-политической ситуации", - заявил на это первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

Сегодня обсуждение работы новостных агрегаторов и фейковых новостей в ТОПах решено провести с журналистами, в том числе думского пула, а также с экспертами и представителями самих новостных агрегаторов для того, чтобы всесторонне изучить этот вопрос перед выходом на решение. К работе над вопросом депутаты вернутся после этих консультаций в октябре 2019 г.