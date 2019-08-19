В Донецке спустя пять лет возобновил работу железнодорожный вокзал

Сегодня началось движение пассажирских поездов с железнодорожного вокзала Донецка. Это произошло после пятилетнего простоя вокзала, который прекратил работу в августе 2014 года из-за массированных обстрелов со стороны Украины.

Читайте также: Главы ДНР и ЛНР подписали документ о едином управлении железными дорогами

Пока начал курсировать только поезд до Еленовки к югу от Донецка. Длина маршрута около 30 км. В сутки ходят по два состава в каждом направлении. В Еленовке расположен один из КПП.

Недавно заявлялось, что движение поездов с донецкого вокзала начнется только после прекращения боевых действий. Как заявил генеральный директор ГП "Донецкая железная дорога" Владимир Кабаций, это стало возможным после согласования вопросов безопасности. Об открытии этого маршрута просили жители пригородных населенных пунктов.

При этом от железнодорожного вокзала Донецка до Песок, где стоят украинские боевики, всего около 5 км.

Напомним, что в Россию поезда из ДНР до сих пор не ходят, хотя технических препятствий никаких нет и еще год назад сообщалось, что готовится запуск поезда до Таганрога. Электричка же только до границы с Россией идет более 3 часов. После пешеходного перехода границы нужно пересаживаться на российскую электричку, которая идет до Таганрога еще два часа. Таким образом, путь из Донецка до Таганрога длиной около 180 км занимает примерно 7 часов, что практически обесценивает данный маршрут. Поэтому в ДНР намного более популярны автобусные перевозки.