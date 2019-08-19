КПРФ ответила про численность своего митинга: "Еще на ваших похоронах простудимся"

Секретарь ЦК КПРФ, доктор политических наук Сергей Обухов жестко ответил на претензии противников к коммунистам по итогам левого митинга на проспекте Сахарова, который прошел 17 августа.

Напомним, что левые силы в выходные вывели на свой митинг "за честные и свободные выборы" около 4 тысяч человек, не преодолев планку даже в 5 тысяч. Численность протестного мероприятия на фоне массового либерального митинга заставила аналитиков говорить о провале левых "на улице", которые, по мнению наблюдателей, окончательно конституировалась как третья сила, не играющая на стороне ни либералов, ни партии власти.

Впрочем в компартии уверены, что все доводы не состоятельны, а брать нужно "качеством".

"Настрой актива КПРФ на этом митинге был весьма боевой, и это непременно скажется на результатах московских выборов. Так что уличных "цыплят по осени считают", а успехи на политическом марафоне определяются не по забегу на стометровке, - заметил Обухов в своей колонке на официальном сайте партии. - Про очередные "похороны КПРФ", что проводят сейчас в соцсетях либералы и охранители из-за якобы немногочисленного (по сравнению с либералами) митинга... Ребята, одного боюсь - как бы нам не простудиться на ваших похоронах".