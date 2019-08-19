КПРФ ответила про численность своего митинга: "Еще на ваших похоронах простудимся"

10 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

8 лет. О приговоре Ефремову

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Центральный ФО В России Москва
митинг кпрф за честные выборы (2019) | Фото: Накануне.RU

КПРФ ответила про численность своего митинга: "Еще на ваших похоронах простудимся"

Секретарь ЦК КПРФ, доктор политических наук Сергей Обухов жестко ответил на претензии противников к коммунистам по итогам левого митинга на проспекте Сахарова, который прошел 17 августа.

Напомним, что левые силы в выходные вывели на свой митинг "за честные и свободные выборы" около 4 тысяч человек, не преодолев планку даже в 5 тысяч. Численность протестного мероприятия на фоне массового либерального митинга заставила аналитиков говорить о провале левых "на улице", которые, по мнению наблюдателей, окончательно конституировалась как третья сила, не играющая на стороне ни либералов, ни партии власти.

Впрочем в компартии уверены, что все доводы не состоятельны, а брать нужно "качеством".

"Настрой актива КПРФ на этом митинге был весьма боевой, и это непременно скажется на результатах московских выборов. Так что уличных "цыплят по осени считают", а успехи на политическом марафоне определяются не по забегу на стометровке, - заметил Обухов в своей колонке на официальном сайте партии. - Про очередные "похороны КПРФ", что проводят сейчас в соцсетях либералы и охранители из-за якобы немногочисленного (по сравнению с либералами) митинга... Ребята, одного боюсь - как бы нам не простудиться на ваших похоронах".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

КПРФ ответила про численность своего митинга: "Еще на ваших похоронах простудимся"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: КПРФ, митинг 17 августа, Сергей Обухов



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 17.08.2019 15:13 Мск На согласованный митинг КПРФ в столице пришло около 4 тысяч человек

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети