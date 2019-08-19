"Газпром" решил выкупить своего подрядчика у Ротенбергов

Единый подрядчик "Газпрома" "Газстройпром" ведет переговоры о покупке "Газпром бурения" у Игоря Ротенберга и его партнеров. Сейчас Ротенбергу принадлежит 78,8% сервисной компании, еще 16,3% — у ЗПИФ "Оскар", 5% — у Александра Замятина.

"Газпром бурение" у "Газпрома" в 2011 г. выкупил Аркадий Ротенберг. После того, как он попал под санкции, собственником стал его сын Игорь. В 2018 г. Игорь Ротенберг и "Газпром бурение" также попали под санкции США.

Какую цену обсуждают стороны неизвестно, пишет РБК. По словам одного из собеседников агентства, Ротенбург запросил настолько большую цену за акции, "что даже в "Газпроме" очень удивились".

Выручка "Газпром бурения" в 2018 г. составила 79 млрд руб., чистая прибыль — 9 млрд руб.



