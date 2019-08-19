10 Сентября 2020
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ФАС России, УФАС, антимонопольная служба (2016) | Фото: УФАС

"Альфа Банку" грозит крупный штраф за рассылку спама пермяку

Житель Перми пожаловался в УФАС России по Пермскому краю на "Альфа Банк", сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного ведомства.

Заявитель сообщил, что ему пришла рассылка с рекламным сообщением о плюсах кредитной карты банка. По его словам, подобные сообщения ему поступают от "Альфа Банка" неоднократно, несмотря на то, что он несколько раз обращался в банк с просьбой исключить его электронную почту из рассылки. При этом пермяк никогда не являлся клиентом банка.

Начальник отдела контроля за рекламой и недобросовестной конкуренцией Мария Герасимова сообщила, что в тексте рекламы не указано лицо, предоставляющее денежные средства по договору займа, что является нарушением Закона о рекламе.

"Кроме того заявитель не давал своего согласия на получение подобных сообщений", - подчеркнула она.

Антимонопольщики возбудили дело: первое заседание по нему состоится 26 сентября. В случае, если нарушения подтвердятся, банку грозит штраф от 100 до 500 тыс. руб.

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"Альфа Банку" грозит крупный штраф за рассылку спама пермяку

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Теги: Альфа Банк, Пермское УФАС жалоба, спам



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