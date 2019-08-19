10 Сентября 2020
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Происшествия Челябинская область
суд, молоток (2017) | Фото: kavkazplus.com

На Южном Урале и.о. главы городского поселения будут судить за растрату и превышение должностных полномочий

На Южном Урале и.о. главы Кропачевского городского поселения предстанет перед судом за превышение должностных полномочий и растрату, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемая истребовала у двух сотрудников часть средств из премии за 2018 год в размере более 50 тыс. и 9 тыс. рублей.

Также, как считает следствия, по ее распоряжению оператор АЗС, с которым заключен контракт на поставку ГСМ для нужд администрации, заправлял личный транспорт частных лиц. Таким образом, бюджету был причинен ущерб в размере более 40 тыс. руб.

Добавим, что обвиняемая полностью возместила материальный ущерб.

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На Южном Урале и.о. главы городского поселения будут судить за растрату и превышение должностных полномочий

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Теги: растрата, глава, суд, уголовное дело,



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