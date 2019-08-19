10 Сентября 2020
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Общество В России
Ксения Собчак (2015) | Фото:instagram.com/xenia_sobchak

Собчак призналась, что от скуки иногда готова "на*рать на стол"

Новое высказывание 38-летней матери, экс-кандидата в президенты России Ксении Собчак породило такие споры, что ей пришлось добавить комментарий, мол, иронизировала она. Тем не менее, удалять скандальный пост Ксения не стала.

И вот что она написала: "Я, разумеется, умею вести себя нормально. Но как же это скучно. Правильная еда, правильное поведение, правильные слова и поступки ,а в итоге ты внутри весь сжался и заснул. Лучше уж встать и насрать на стол чем жить "правильно" по чужим правилам". А вот что потом добавила: "Вы никому ничего не должны. В том числе создавать впечатление. Но про насрать это конечно же ирония" (авторские орфография и пунктуация в цитатах сохранены – прим. ред.).

В комментариях Собчак пишут: "Очень жаль, что Вам дали такое воспитание, что можете быть собой, только насрамши на чей-нибудь стол...", "Ну каждый бунтует в меру своей способности, кто-то только и может, что насрать...".

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Собчак призналась, что от скуки иногда готова "на*рать на стол"

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Теги: ксения собчак, цитаты великих, кандидаты в президенты



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