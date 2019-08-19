Из-за надвигающихся ливней в Приморье вновь объявлено штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявили в Приморье на 22 и 23 августа из-за сильных дождей. Об этом сообщается на сайте Примгидромета.

В некоторых частях региона возможны грозы и шквалистый ветер 15-20 м/с.

Ожидается резкие подъемы уровня воды в реках, с подтоплением участков дорог, сельхозугодий, низководных мостов.

Наиболее паводкоопасные районы – Хасанский, Уссурийский, Октябрьский, Пограничный, Ханкайский, Шкотовский, Партизанский, Лазовский.

На прошлой неделе паводок, вызванный прохождением тайфуна "Кроса",отрезал от внешнего мира шесть населенных пунктов в Приморье.

Перед этим жителей Владивостока предупредили о серьезной опасности, которую несет с собой мощный тайфун. По громкой связи передали экстренное сообщение оперативного штаба Комиссии по ЧС. В городе ожидается подтопление территорий, местами - затопление домов.