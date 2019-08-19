ТМК увеличила выручку на 4% во II квартале 2019 года

Выручка Трубной металлургической компании (ТМК) за II квартал 2019 года выросла на 4% по сравнению с предыдущим кварталом и составила 1 млрд 307 млн долларов США.

Как сообщали Накануне.RU в пресс-службе компании, скорректированный показатель EBITDA во II квартале увеличился по сравнению с предыдущим кварталом на 11% и составил 195 млн долларов. Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA выросла на 1 п.п. и составила 15% за указанный период.

Также сообщается, что чистый долг ТМК на 30 июня 2019 года составил 2 млрд 641 млн долларов (2 млрд 519 млн - кварталом ранее), что было обусловлено главным образом укреплением обменного курса рубля по отношению к американскому доллару.

В компании ожидают, что потребление труб компаниями топливно-энергетического комплекса в России сохранится в 2019 году на стабильном уровне. При этом ситуация на североамериканском рынке труб, вероятно, останется напряжённой.