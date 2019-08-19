10 Сентября 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
главное разведывательное управление ГРУ (2011) | Фото:perevodika.ru

Украина заявила о разоблачении на заводе в Запорожье "агента ГРУ"

В Запорожье украинские спецслужбы разоблачили "агента ГРУ" Алексея Лазаренко, который много лет проработал на стратегическом заводе "Мигремонт". Его будто бы завербовали пять лет назад, и он высылал в Россию секретные данные о заводе с ноутбука и телефонов, на которых была установлена специальная защита. Задержали его а границе с Россией, куда он ехал якобы для "слива" информации и получения новых заданий. У него нашли фото ударных украинских истребителей, сообщает ТСН.
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Интересно другое. О том, что на этом заводе работает "российский агент", украинская разведка, как сообщается, будто бы знала еще в октябре прошлого года, когда в Винницкой области разбился самолет Су-27 и погибли два пилота, в том числе один американец. Самолет к том времени только что прошел модернизацию на заводе "Мигремонт". То есть налицо попытка списать катастрофу на диверсию "российского агента", поскольку истинные причины аварии так и не были установлены.

При этом неясным остается вопрос, почему "российский агент" целый год спокойно работал на стратегическом заводе и передавал в Россию секретные данные.

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Украина заявила о разоблачении на заводе в Запорожье "агента ГРУ"

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Теги: Украина, ГРУ



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