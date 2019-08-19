10 Сентября 2020
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спасатели МЧС лес поиски (2017) | Фото: ГУ МЧС РФ по Курганской области

В Нижегородской области пропала пятилетняя девочка - могла уйти в лес

Пятилетняя девочка пропала в Нижегородской области, возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщили Накануне.RU в СУ СКР по региону.

Зарина Авгонова ушла из дома в деревне Степановка Вознесенского района днем 18 августа.

Ребенок находился в доме с родственником. Следователи не исключают, что девочка могла уйти в лес. Допрашиваются родные девочки, односельчане.

В поисках ребенка задействованы сотрудники Следственного комитета, МВД, МЧС по региону, военнослужащие, волонтеры поисковых отрядов "Лиза Алерт", "Рысь", "Волонтер" - всего около 500 человек.

Напомним, 13 августа в Омской области в лесу потерялся 3-летний мальчик. Он вместе с семьей приехал в лес, взрослые собирали ягоды. Малыша оставили в машине одного на 15 минут, отец не заблокировал центральный замок транспортного средства. Вернувшись к автомобилю, взрослые увидели, что мальчика внутри нет. Около трех часов они искали Колю самостоятельно, после чего обратились за помощью к полицейским.

В поисках были задействованы 80 единиц транспорта, 5 квадроциклов, 2 квадрокоптера, вездеход. 15 августа ребенок был найден живым.

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В Нижегородской области пропала пятилетняя девочка - могла уйти в лес

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Теги: нижегородская область, девочка, лес



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Развитие сюжета:

Ранее 22.08.2019 02:01 Мск В лесу Нижегородской области найдена пропавшая девочка

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