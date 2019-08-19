Судьба скандального мусорного полигона под Сысертью будет зависеть от екатеринбургской гордумы

Екатеринбургской городской думе, похоже, придется в скором времени принимать непростое решение, которое может обернуться очередным "мусорным скандалом" и точкой напряжения подобно архангельскому Шиесу.

Напомним, что на прошлой неделе в Сысерти уже состоялось напряженное общественное обсуждение проекта полигона ТБО, где жители городского округа выступили резко против размещения объекта вблизи своих домов. Впрочем, муниципальные власти дали понять людям, что сами недовольны планами обустройства мусорного полигона на своей земле, и попытались заверить, что "решение еще не принято".

Однако в скандальный проект может невольно подключиться и екатеринбургская гордума. Как указал уральский юрист, экс-депутат ЕГД Эдуард Мансуров, все дело в том, что еще в 2015 году границы Екатеринбурга окончательно приравняли к границам населённого пункта, а размещение полигона отходов в границах населённых пунктов прямо запрещено положениями пункта пятого статьи 12 ФЗ "Об отходах производства и потребления".

"Так что активистам, борющимся против размещения полигона у их домов, следует начать с публичного вопроса всем и каждому депутату гордумы, а как вы проголосуете, если вопрос об изменении границ населённого пункта ради строительства полигона поставят на голосование в гордуме?" - отметил Мансуров.

Корреспондент Накануне.RU переадресовал вопрос спикеру екатеринбургской гордумы Игорю Володину. По его словам, в думе готовы изучить проблему.

"Если к нам обратятся, то будем изучать документы. У нас есть свои юристы и разберем, а затем они определят: выносить на думу или нет этот вопрос. Это серьезная тема, и ее должны изучить юристы, и брать на себя ответственность без их заключения – я не готов", – заявил глава муниципального парламента.