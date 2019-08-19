Судьба скандального мусорного полигона под Сысертью будет зависеть от екатеринбургской гордумы

10 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

8 лет. О приговоре Ефремову

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область Уральский ФО
Сысертский район, поле, луг, природа, облака, трава (2019) | Фото: Накануне.RU

Судьба скандального мусорного полигона под Сысертью будет зависеть от екатеринбургской гордумы

Екатеринбургской городской думе, похоже, придется в скором времени принимать непростое решение, которое может обернуться очередным "мусорным скандалом" и точкой напряжения подобно архангельскому Шиесу.

Напомним, что на прошлой неделе в Сысерти уже состоялось напряженное общественное обсуждение проекта полигона ТБО, где жители городского округа выступили резко против размещения объекта вблизи своих домов. Впрочем, муниципальные власти дали понять людям, что сами недовольны планами обустройства мусорного полигона на своей земле, и попытались заверить, что "решение еще не принято".

Однако в скандальный проект может невольно подключиться и екатеринбургская гордума. Как указал уральский юрист, экс-депутат ЕГД Эдуард Мансуров, все дело в том, что еще в 2015 году границы Екатеринбурга окончательно приравняли к границам населённого пункта, а размещение полигона отходов в границах населённых пунктов прямо запрещено положениями пункта пятого статьи 12 ФЗ "Об отходах производства и потребления".

"Так что активистам, борющимся против размещения полигона у их домов, следует начать с публичного вопроса всем и каждому депутату гордумы, а как вы проголосуете, если вопрос об изменении границ населённого пункта ради строительства полигона поставят на голосование в гордуме?" - отметил Мансуров.

Корреспондент Накануне.RU переадресовал вопрос спикеру екатеринбургской гордумы Игорю Володину. По его словам, в думе готовы изучить проблему.

"Если к нам обратятся, то будем изучать документы. У нас есть свои юристы и разберем, а затем они определят: выносить на думу или нет этот вопрос. Это серьезная тема, и ее должны изучить юристы, и брать на себя ответственность без их заключения – я не готов", – заявил глава муниципального парламента.

народный сход, мусорный полигон, мусоросортировочный завод, глава Сысерти Дмитрий Нисковских(2019)|Фото: Накануне.RU

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Судьба скандального мусорного полигона под Сысертью будет зависеть от екатеринбургской гордумы

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: полигон под сысертью, игорь володин, мусорная свалка, эдуард мансуров



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 25.03.2020 09:57 Мск Свердловский министр энергетики и ЖКХ получил предостережение от прокуратуры из-за строительства мусорных полигонов
Ранее 18.02.2020 14:18 Мск Росреестр нашел массу нарушений на полигонах ТБО в Свердловской области
Ранее 17.01.2020 12:19 Мск "Никто не хочет полигон возле себя": Куйвашев ответил на предложение обсуждать размещение мусорных объектов
Ранее 15.01.2020 08:51 Мск Смирнова вызвали "на ковер". Депутаты ЗакСО ждут объяснений министра по строительству мусорных полигонов в регионе
Ранее 20.12.2019 09:20 Мск Свердловский общественник не поверил обещаниям министра не строить мусорный полигон, против которого протестуют жители
Ранее 15.11.2019 09:51 Мск Свердловское МинЖКХ опубликовало терсхему обращения с отходами. В ней полигон, против которого протестуют жители
Ранее 09.11.2019 13:03 Мск Участниками народного схода в Шабровском против строительства мусорного полигона стали более 300 человек
Ранее 06.11.2019 11:47 Мск На Урале состоится очередной народный сход против строительства мусорного полигона
Ранее 03.11.2019 14:05 Мск В Екатеринбурге на "антимусорном протесте" обратились к Путину: "Мы не хотим жить на помойке"
Ранее 03.11.2019 10:54 Мск Бывшего "народного губернатора" Приморья "прогнали" с митинга на Урале
Ранее 03.11.2019 10:15 Мск В Екатеринбурге митингуют против появления мусорного полигона под Сысертью
Ранее 01.11.2019 14:16 Мск Проект актуализированной терсхемы размещения ТКО на обсуждение свердловчан представят в ноябре
Ранее 29.10.2019 09:07 Мск Куйвашев подтвердил планы строительства мусороперерабатывающего завода под Сысертью
Ранее 24.10.2019 09:41 Мск В Екатеринбурге согласовали митинг против строительства мусорного полигона, но перенесли его в другое место
Ранее 22.10.2019 15:38 Мск Федеральное агентство воздушного транспорта просят разъяснить ситуацию со строительством мусорного полигона на Урале
Ранее 18.10.2019 11:14 Мск "Каждые сто метров увеличат сумму в квитанции": вице-губернатор о строительстве мусорного полигона под Сысертью
Ранее 10.10.2019 07:53 Мск Высокинский о строительстве мусороперерабатывающего завода: без одобрения жителей решения принято быть не может
Ранее 08.10.2019 15:01 Мск Возле Екатеринбурга может быть построен мусорный полигон, несмотря на протесты жителей
Ранее 20.08.2019 13:59 Мск "Вопрос закрыт": мусороперерабатывающего завода под Сысертью не будет

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 15.08.2019 21:59 Мск Приаэродромная земля поставит крест на проекте строительства мусорного полигона в Сысерти
Ранее 15.08.2019 16:28 Мск "Сход в мэрии" по новому мусорному полигону под Сысертью не вместил всех желающих
Ранее 13.08.2019 09:50 Мск Строительство мусороперерабатывающего завода администрация Сысерти обсудит с активистами 15 августа
Ранее 09.08.2019 09:55 Мск Народный сход против мусороперерабатывающего завода на границе Екатеринбурга и Сысерти не состоится в эту субботу
Ранее 06.08.2019 20:36 Мск На Среднем Урале пройдет сход граждан, протестующих против строительства мусороперерабатывающего завода

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети