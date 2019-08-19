10 Сентября 2020
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Дмитрий Рогозин (2019) | Фото:vk.com/tosky_vk

Дмитрий Рогозин в твиттере прокомментировал "просверленную дырочку"

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, обычно не слишком активно общающийся с подписчиками в твиттере, вдруг вступил в переписку с одним из пользователей. Да так вступил, что теперь Рогозина сравнивают то с экс-мэром Екатеринбурга Евгением Ройзманом (комменты которого в твиттере уже стали отдельным жанром), то с Илоном Маском, заграничным миллиардером и исследователем космоса.
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Так вот, в преддверии старта (22 августа) корабля "Союз" к МКС глава Роскосмоса опубликовал в Twitter видео с космодрома – как идет подготовка. "На Байконуре транспортировка РКН ""Союз-2.1.а" на стартовый комплекс завершена" – написал чиновник.

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В комментарии ехидно спросили: "Дырочку уже просверлили?", очевидно намекая на ситуацию с обнаружением отверстия в российском секторе МКС (было предположение, что его просверлили еще на Земле, устроив саботаж). И тут Рогозин ответил: "Так ты через неё сейчас и говоришь".

Еще Рогозин постоянно ретвитит и лайкает сообщения из твиттера робота Федора – андроида, которого как раз 22 августа и запустят к МКС – помогать космонавтам. В аккаунте Федора периодически появляются так себе шуточки – то ли SMM-менеджер такой, то ли искусственный интеллект пока еще не очень хорошо прокачал навык юмора с помощью нейросетей.

Вот, например, из последних ретвитов Рогозина: "Кстати, вчера в последней укладке загрузили коробку с тульскими пряниками. Хорошо, что не пирожки. Иначе пришлось бы на шлем натягивать красную шапочку. Шутка".

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Дмитрий Рогозин в твиттере прокомментировал "просверленную дырочку"

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Теги: дмитрий рогозин, роскосмос, союз, робот федор



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