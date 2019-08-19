10 Сентября 2020
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Политика В бывшем СССР
Михаил Онуфриенко, сайт Миротворец (2016) | Фото: Накануне.RU

После критики Зеленского украинского блогера внесли на "Миротворец"

Украинский блогер Александр Скубченко, который недавно раскритиковал указ президента Владимира Зеленского об упрощенном предоставлении украинского гражданства "преследуемым" россиянам, внесен в базу скандального сайта "Миротворец" как "враг Украины".
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Как сообщало Накануне.RU, решение Зеленского о гражданстве на Украине было воспринято весьма неоднозначно. В частности, Скубченко написал, что Зеленский решил давать гражданство "российским преступникам" и иностранцам, "которые с оружием в руках убивали граждан Украины в Донбассе" (указ распространяется и на иностранных боевиков), а ЕС может и вовсе отменить "безвиз". В таком же духе высказывались и другие критики.

После этого Скубченко был внесен на "Миротворец". Ему вменяется "сотрудничество с антиукраинскими пропагандистскими СМИ России, манипулирование общественно значимой информацией". Крайне любопытна и другая формулировка вины Скубченко: "Распространение неправдивой информации, направленной на дискредитацию государственных институтов Украины, Президента Украины и Зеленского В.", - которую можно понимать так, что президентом на Украине владельцы сайта считают какое-то иное лицо.

Приведена, например, цитата Скубченко: "Власть на Украине является антирусской и антипутинской. Без фактора России этой власти нечего предложить Украине". Также он обвиняется в том, что назвал упрощенное предоставление гражданства РФ жителям ДНР и ЛНР гуманитарным шагом (на Украине нужно считать, что это "агрессия России").

Сам Скубченко отреагировал на свое включение в "черный список".

"За 5 лет критики Порошенко я так и не удосужился чести стать номинантом "Миротворца". А при новой власти - пожалуйста. За "дискриминацию" президента Украины Зеленского во враги записали, о как! Антигосударственный ресурс, который подвергается резкому осуждению в Европе и в мире, отныне на службе у Зеленского. Прям главное достижение за первые 100 дней", - написал блогер.

Он пожелал Зеленскому сделать хоть что-нибудь из того, ради чего за него голосовали люди.

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После критики Зеленского украинского блогера внесли на "Миротворец"

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Теги: Украина, Владимир Зеленский, Миротворец



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