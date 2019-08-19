10 Сентября 2020
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Экономика В России
полигон тбо, утилизация, отходы (2015) | Фото: 360tv.ru

Минприроды предлагает перерабатывать 100% товаров и упаковки

Минприроды в письме Правительству РФ предлагает повысить нормативы для производителей по утилизации товаров и упаковки до 100%. Вице-премьер РФ Алексей Гордеев поручил Минфину, Минпромторгу и Минэкономразвития рассмотреть эту идею, пишет "Коммерсантъ".

Сейчас тару, бумагу, шины, одежду, электронику, а также другие товары нужно утилизировать на 5–35 процентов от реализации или оплатить экосбор. За прошлый год таким образом удалось собрать 2,2 млрд рублей.

За счет повышения нормативов Минприроды рассчитывает увеличить поступления в бюджет от экосбора до 136 млрд рублей в год.

Заплатят за полную утилизацию, в первую очередь, потребители за счет повышения цен. По оценкам экспертов, они могут подняться на 1–2%.

В конце прошлого года сообщалось, что госкомпания по переработке и утилизации мусора должна быть создана до конца 2019 года, на это из бюджета будет выделено более 75 млрд рублей.

Речь идет о создании государственного интегратора региональных операторов по обращению с отходами – публично-правовой компании (ППК). На 75 млрд рублей госсредств частные компании должны предоставить 225 млрд рублей. В общей сложности инвестиции составят почти 300 млрд рублей.

Новая госкомпания будет подчиняться Минприроды. Она будет координировать работу региональных операторов по переработке и утилизации мусора.

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Минприроды предлагает перерабатывать 100% товаров и упаковки

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Теги: утилизация, минприроды, упаковка



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