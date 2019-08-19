На Южном Урале двухлетний мальчик выпал из окна квартиры на пятом этаже

В поселке Роза двухлетний ребенок выпал из окна квартиры на пятом этаже. С многочисленными переломами мальчик был доставлен в больницу.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК, инцидент произошел днем 17 августа. В больницу Коркино был доставлен мальчик с многочисленными переломами. Медики оценивают состояние ребенка, как тяжелое.

По предварительным данным, ребенок остался без присмотра взрослых и выпал из окна квартиры на пятом этаже.

По данному факту проводится доследственная проверка.