«Марафон благоустройства» по-нижневартовски. Участвуют все: власти, коммунальщики и сами вартовчане

Тренд последнего времени в России – озабоченность граждан в первую очередь состоянием так называемого «личного пространства». Люди все больше думают о насущном и о том, где и как будут жить их семьи, дети.

Мода или тренд на повышение требовательности сограждан к комфортности своего города, двора, дома очевидна. А вот организовать сотрудничество с активными горожанами и направить их энергию «в мирных целях» получается, ой, как редко.

В этом смысле столица Самотлора по-хорошему удивляет новаторством. Курс на сотрудничество с горожанами, на активный диалог с жителями городская власть провозгласила года три назад. Глава Нижневартовска Василий Тихонов не раз, и не два в диалоге с местными СМИ подчеркивал, что «городская администрация видит оперативную и содержательную работу с населением» одной из главных задач. Но объявить и сказать одно, а ввести в практику городского управления – совсем иное. В Нижневартовске попробовали. И получается.

Судите сами.

Как жителей про благоустройство дворов спрашивают

Городская администрация столицы Самотлора решила – раз есть план реконструкции дворов, есть финансы на это дело, есть реальная потребность осовременить городское пространство, то должна быть учтена и четко выраженная воля тех, кому жить в этих самых отремонтированных и реконструированных домах.

Голоса скептиков не раз говорили городской власти – ничего не получится. Сформулировать своеобразный городской заказ – задача не посильная. Сколько людей – столько мнений. Привести к общему знаменателю желания даже жителей одно подъезда зачастую невозможно, а уж целого двора и подавно.

Градоначальник Василий Тихонов и его команда упорствовали – надо мнение жителей учесть, надо организовать действенный, пусть сложный, но реальный диалог: власть города – жители города.

Как ни странно, но у вартовчан получается. Найти подобный пример в городах и поселках Уральского округа нам пока не удалось.

В Нижневартовске встречи жителей, городских чиновников, управляющих компаний и специалистов сделали постоянными. Например, когда в июне этого года в первом микрорайоне (дворы домов «2,4 по улице Омской) стартовал «Марафон благоустройства», то работы управляющие компании планировали именно, исходя из пожеланий жителей.

«В этом году поменяли подход к благоустройству. Все виды работ будут выполняться практически одновременно в конкретном дворе. Только после окончания всех мероприятий подрядчики перейдут на другую точку. Гарантия на работы составляет три года. В этот период подрядчики обязуются устранять все недоработки за свой счет», - рассказал и.о. директора АО «ЖТ №1» Александр Нарижний. И пояснил, что жители территории сами выбрали, что необходимо выполнить. Поэтому в зависимости от двора набор видов работ будет отличаться.

Еще более интересно, что жители смогут сами контролировать ход благоустройства. Любой вартовчанин может, не выходя из дома, используя сервис «Марафон благоустройства», который размещен на портале главы города «Наш Нижневартовск», отследить – что и как делается. Достаточно зайти в сервис , откроется карта со всеми адресами, где пройдут работы в рамках марафона. Причем , отображаются не только виды работ, но и номера управляющих компаний, ответственных за работу. Обратная связь оперативная, жители могут оставлять комментарии, высказывать мнения, даже предложения. Получается своеобразный онлайн - чат между собственниками и управляющими компаниями.

Только он-лайн - общением власти Нижневартовская ограничивать себя не стали. Личные встречи, разговор глаза в глаза здесь по-прежнему в почете.

В июле глава города Василий Тихонов сделал объезд благоустраиваемых территорий. Кстати, всего в 2019 году в рамках марафона преобразят территории 33 домов, в которых проживают около девяти тысяч вартовчан. Конечно, не все из них активно готовы погружаться в дворовые метаморфозы, но тех, кто имеет и высказывает свою точку зрения – хватает.

«Проживаю в городе 45 лет. Первый микрорайон мне дорог. Его строили комсомольцы, сегодня – это мои ровесники. И когда нам сказали, что здесь пройдет «Марафон благоустройства» я первой откликнулась. Мы увидели, как преобразились дворы пятого и второго микрорайонов, и решили, что тоже хотим иметь такие же красивые дворы. С нашей управляющей компанией «ЖТ №1» регулярно разговаривали, буквально план благоустройства двора рисовали карандашом, я сама обошла всех жителей дома. Конечно, самый серьезный для нашего микрорайона, как старейшего в городе, вопрос – это вопрос парковочных мест. Хотелось бы также спортивный городок, чтобы жители разных возрастов могли заниматься. У нас даже идея есть потом проводить на площадке подготовку к сдаче норм ГТО», - засыпала главу города во время объезда пожеланиями жительница дома №6 по улице Омской Ирина Лотова.

Многих вартовчан, уже волнует вопрос – а что будет, когда марафон закончится? Ведь за три года «счастье благоустройства» коснулось не всех. Василий Тихонов утверждает: «Несмотря на то, что в городе проводим марафон третий год, уровень работ необходимо повышать ежегодно. Нижневартовск должен меняться к лучшему и эти перемены необходимо начинать с дворовых пространств, где жители города проводят довольно много времени. По-прежнему самое главное в благоустройстве комплексный подход и участие жителей. Еще раз акцентирую внимание, что все работы и их приемка должны проходить под народным контролем. Работы должны быть выполнены качественно. И в будущем году «Марафон благоустройства» продолжится».

Кстати, маршрут объезда глава города составлял, в том числе, с учетом обращений горожан к нему и к депутатам Думы города. Учли и еще один опыт прошлых лет. Аппетит приходит, как известно, во время еды. Вот и некоторые вопросы по благоустройству возникают у жителей уже в период проведения работ.

Общий знаменатель. Как в Нижневартовске ищут консенсус с жителями города.

Бывает и так, что жильцы одного дома хотят автостоянку, а жильцы рядом стоящего – ее не хотят. Например, камнем преткновения стала территория перед домом 6-А по улице Омской.

Одна из жительниц микрорайона поясняла главе города Василию Тихонову, что во дворе не нужна автостоянка. «Сейчас мы будем выглядывать в окно и смотреть на машины. Во дворе этих домов проживает много детей. Придется отправлять их гулять в другой двор».

А собственница другой квартиры утверждала, что «проводили собрание со всеми жильцами нашего дома». «Эта территория относится к нашему дому. Посчитали нужным сделать парковку, машинам негде стоять. А рядом у нас будет спортивная площадка для жителей постарше. Будем проводить там занятия», - настаивает горожанка.

Понятно ,что в таких вот спорных ситуациях городской власти деваться некуда – приходится искать ответы в законодательстве – чью же позицию взять как руководство к действию. Ответ один - мнение большинства.

Еще пример сложных будней «Марафона благоустройства». Жильцы одного из домов по проспекту Победы требовали установить шлагбаум, тем самым разделить небольшой двор пополам. И обратились к главе города. «Первый микрорайон – плотной застройки. Интересы у людей разные. Кто-то хочет больше стояночных мест, кто-то - спортивных площадок. Как решать эти вопросы? Людям нужно разговаривать, необходимо, чтобы они сами договорились. Ни глава города, ни муниципалитет, ни Дума города не должны быть арбитрами в вопросах благоустройства дворов. Законодательство решающим правом наделило жителей. Только собственник может определить, что конкретно ему требуется во дворе. Необходимо объединяться, участвовать в общегородских голосованиях, быть активным и интересоваться жизнью родного города», - подчеркнул глава города.

Получается, что глава муниципалитета еще и некую социальную функцию вынужден нести. Тихонов не возражает, понимая свою работу не только как менеджерскую, но и социально-ответственную. «Марафон благоустройства» в Нижневартовске задумывался как проект, который не только создаст комфорт и уют в микрорайонах, но и поможет сформировать атмосферу дружелюбия между соседями. Общее дело объединяет. Каждый двор должен учитывать интересы большинства», - говорит глава Нижневартовска.

Понятно, что успешное решение, заигравший красками комфорта двор жильцы оценят и быстро привыкнут. К хорошему же вообще быстро привыкают.

А вот ситуации, когда мнения горожан относительно благоустроения придомовой территории, живущих в одном дворе, даже в одном доме, в одном подъезде категорически расходятся – это серьезный экзамен для городских властей.

В Нижневартовске остались верны себе – искать выход решили опять же с привлечением самой активной городской общественности. В департаменте ЖКХ администрации города организовали круглый стол. Позвали жильцов первого микрорайона, где идет «Марафон благоустройства» и где вартовчане не могли договориться, как оформить придомовые территории. Одни требовали детскую площадку, другие – больше парковочных мест, третьи – шлагбаум у дома. Пригласили и руководителей обслуживающих микрорайон организаций – АО «Жилищный трест №1» и АО «Управляющая компания №1». Встречу с жильцами проводил заместитель главы города, директор департамента ЖКХ администрации Нижневартовска Максим Коротаев.

Как пояснил Максим Коротаев, закон наделил собственников правом самостоятельно (с учетом мнения большинства) распоряжаться своей придомовой территорией. При этом никто не мешает жителям соседних домов договариваться.

Договариваться всегда не просто. Но городским чиновникам удалось организовать диалог. Что в случае соседей – жителей многоквартирных домов – уже достижение. «Результатами встречи довольна. У нас вопросов ни к администрации, ни к управляющей компании не было. Считаю, что проблема надумана изначально. Просто были затронуты личные интересы. Нас все устраивает, во дворе красота, места сейчас много. Я думаю, что мы сможем с соседями договориться», - поделилась своим впечатлением от организованной в мэрии встречи жительница дома 13-А по проспекту Победы Оксана Гасанова.

«Мы готовились к марафону два года. Часто встречались с жильцами, решали вопросы с управляющей компанией. Довольна встречей, видимо за несколько дней подумали, решили не ссориться. Также глава города своим решением посадить нас за стол переговоров помог. Я приятно удивлена конструктивным разговором», - сказала Ирина Лотова, жительница дома №6 по улице Омской.

Всегда ли власти Нижневартовска удастся выйти на столь позитивный диалог с горожанами – покажет время. Но то, что опыт столицы Самотлора по организации диалога с горожанами о благоустройстве города уникален – ясно уже сейчас.

Краткая справка о "Марафоне благоустройства" в Нижневартовске.

«Марафон благоустройства» - уникальный для Нижневартовска и Югры в целом проект. Благодаря благоустройству за два года преобразилось 77 дворов (более 100 многоквартирных домов). Проект идет в городе третий год. Массовое преображение микрорайонов и общественных пространств стартовало по всей России с 2018 года в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». На это нацелил субъекты РФ Президент Владимир Путин, а муниципалитеты округа - Губернатор Наталья Комарова. В Нижневартовске предстоящим летом, вслед за вторым и пятым микрорайонами, «Марафон благоустройства» пройдёт в первом. Здесь проживает немногим более 7400 жителей. Собственники 33 домов проголосовали за включение их территорий в план комплексного преображения.