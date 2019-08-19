Константин Богомолов не против снять Ксению Собчак в своем фильме

Максим Виторган в бытность мужем Ксении Собчак играл со своей супругой в одном спектакле в Театре Наций, и нынешний жених – режиссер Константин Богомолов – готов снять возлюбленную в своем проекте.

"Если бы Ксения [Собчак] захотела, с удовольствием поработал бы с ней как с актрисой", - сказал Богомолов в интервью ТАСС, уточнив, что предложил бы журналистке роль в кино, так как в театре она "вряд ли будет играть". "Все-таки театр - сфера специфическая. Здесь требуется иной подготовительный этап - длительный", - пояснил режиссер.

Примечательно, что до сих пор музой Богомолова является его бывшая супруга Дарья Мороз, с которой он развелся в этом году. Например, ее он снял в вышедшем недавно сериале "Содержанки".

Богомолов также отметил, что совместных творческих планов с Собчак у него пока нет. "На самом деле, считаю Ксению очень способным человеком. <...> Она разносторонняя, талантливая и амбициозная. Думаю, у нее многое еще впереди", - поделился режиссер.