В Тюменском районе несовершеннолетнего убило током: залез на опору линии электропередачи
В Тюменском районе проводится доследственная проверка по факту гибели 17-летнего юноши, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК РФ по Тюменской области.
Тело молодого человека было найдено днем возде деревни Железный перебор. По предварительным данным он ночью залез на опору линии электропередачи, получил удар током и погиб на месте.
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.