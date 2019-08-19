В Тюменском районе несовершеннолетнего убило током: залез на опору линии электропередачи

В Тюменском районе проводится доследственная проверка по факту гибели 17-летнего юноши, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК РФ по Тюменской области.

Тело молодого человека было найдено днем возде деревни Железный перебор. По предварительным данным он ночью залез на опору линии электропередачи, получил удар током и погиб на месте.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.