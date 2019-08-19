Депутат гордумы Салехарда может лишиться мандата. 12 миллионов не спасли

Депутат гордумы Салехарда Андраник Мкоян может потерять мандат, с этим требованием выступила прокуратура, передает корреспондент Накануне.RU.

Гендиректор компании "ЯмалЖилСтрой" ранее был признан виновным в даче взятки в крупном размере. Он заплатил 200 тыс. руб. должностным лицам Нижнеобского территориального управления Росрыболовства, чтобы откупиться от административки за нарушение водоохранного законодательства. Мкояну выписали штраф в размере 60-кратной суммы взятки - это 12 млн руб. с лишением занимать должности, связанные с руководством хозяйственными обществами и работой в органах местного самоуправления. Штраф депутат выплатил до вступления решения суда в законную силу.

"На момент вынесения приговора Андраник Мкоян являлся депутатом городской думы Салехарда. В этой связи прокуратурой округа в адрес председателя Салехардской городской думы направлена информация для принятия мер по досрочному прекращению полномочий данного депутата", - говорится в заявлении прокуратуры.

Отметим, что согласно данным сайта гордумы, Мкоян до сих пор является депутатом.