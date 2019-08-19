10 Сентября 2020
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дтп, авария (2013) | Фото: Накануне.RU

Чиновника из правительства Москвы разыскивают после смертельного ДТП: бросил машину

Полиция разыскивает замначальника управления ЖКХ префектуры ЮЗАО Олега Федотова.

Чиновника из Правительства Москвы подозревают в том, что он спровоцировал серьезную аварию, после чего сбежал с места ДТП, сообщает телеграмм-канал Baza.

Авария произошла в Новой Москве 17 августа. "Опель Астра", за рулем которой был Федотов, на большой скорости врезался в другую иномарку. Машину выбросило на встречную полосу. Погибла женщина, еще несколько человек получили тяжелые травмы.

(2018)|Фото: Фото: Накануне.RU

дтп, авария(2013)|Фото: Фото: Накануне.RU

Сбежавший чиновник дома не появляется, а на звонки отвечают его пожилые родители. Они отказываются общаться с полицейскими.

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Чиновника из правительства Москвы разыскивают после смертельного ДТП: бросил машину

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Теги: дтп, новая москва, олег федотов



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