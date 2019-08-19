Чиновника из правительства Москвы разыскивают после смертельного ДТП: бросил машину

Полиция разыскивает замначальника управления ЖКХ префектуры ЮЗАО Олега Федотова.

Чиновника из Правительства Москвы подозревают в том, что он спровоцировал серьезную аварию, после чего сбежал с места ДТП, сообщает телеграмм-канал Baza.

Авария произошла в Новой Москве 17 августа. "Опель Астра", за рулем которой был Федотов, на большой скорости врезался в другую иномарку. Машину выбросило на встречную полосу. Погибла женщина, еще несколько человек получили тяжелые травмы.

Сбежавший чиновник дома не появляется, а на звонки отвечают его пожилые родители. Они отказываются общаться с полицейскими.