Во Владивостоке мусоровоз врезался в стену супермаркета

Во Владивостоке сегодня около 6 утра случилось ДТП - местный житель чуть не погиб под колёсами мусоровоза, врезавшегося в супермаркет.

Инцидент произошел возле дома № 7 на улице Светланской. Спецмашина пролетела в одном метре от пешехода. Мужчина не ожидал такого поворота событий и до самого столкновения мусоровоза со стеной супермаркета не обращал внимания на то, что происходит на дороге. К счастью, его не задело, горожанину даже не понадобилась медпомощь, пишет Федералпресс.

Пострадал только водитель мусоровоза, застрявший в кабине. Сейчас 53-летний автомобилист находится во Владивостокской клинической больнице № 2 с переломом лодыжки. Стена, в которую врезалась машина, частично разрушена. Кирпичная кладка, витрина, стеклянный навес и несколько вывесок уничтожены полностью.

В данный момент автомобиль эвакуировали с места происшествия. До этого движение по главной улице города было затруднено, сообщает пресс-служба МВД РФ по Приморскому краю.

По предварительным данным, мусоровоз потерял управление из-за отказа тормозов. Полицией ведётся проверка.