10 Сентября 2020
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Армия и ВПК В России
МиГ-31БМ, бой в ближнем космосе (2019) | Фото: телеканал &quot;Звезда&quot;

Появилось видео "воздушного боя" МиГ-31 в ближнем космосе

Телеканал "Звезда" опубликовал видео учебных полетов в ближнем космосе высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота.

Полет осуществлялся на скорости 2,5 тыс. км/ч и высоте более 20 км.

"Воздушный бой" проходил "на практическом потолке", один из МиГ-31БМ исполнил роль нарушителя, передает ТАСС.

Он должен был на максимальной скорости войти в российское воздушное пространство, а также уйти от возможного преследования. При этом действовать МиГ-31БМ должен был в нижних слоях стратосферы.

На перехват также направили МиГ-31БМ, искать противника ему приходилось без участия наземной ПВО.

После перехвата условного противника экипаж истребителя произвел электронные пуски ракет класса "воздух - воздух" большой дальности.

Отметим, МиГ-31 оснастили гиперзвуковой ракетой "Кинжал". Это связано с большим весом и габаритами "Кинжала" - МиГ-31 разрабатывался для применения дальнобойных тяжелых ракет Р-37 класса "воздух-воздух".

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Появилось видео "воздушного боя" МиГ-31 в ближнем космосе

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Теги: миг-31, стратосфера, воздушный бой



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