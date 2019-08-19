На кандидата в депутаты гордумы Кургана от "Единой России" подали в суд

На кандидата в депутаты Курганской городской думы от партии" Единая Россия" по избирательному округу №6 Сергея Бардина подали в суд, об этом Накануне.RU стало известно из собственных источников в суде.

Заседание пройдет в Курганском городском суде 20 августа в 14.00.

Истец - самовыдвиженец по этому же округу Юрий Калинин. Суть претензии Калинина - Бардин якобы подкупает избирателей.

Пока комментарии получить ни у Бардина, ни у Калинина не удалось.