10 Сентября 2020
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В Нижнем Тагиле спасли тонущих девушку и коня, попавших в болото

Сотрудники регионального МЧС в Нижнем Тагиле спасли девушку и коня, едва не утонувших в болоте.

Как сообщают в тагильском центре защиты населения, жительница пошла на конную прогулку в поселок Студеный. По дороге животное попало в трясину и его стало затягивать. Выбраться самостоятельно они не смогли.

Хозяйка лошади, дозвонилась до МЧС самостоятельно и попросила о помощи. Тонущих девушку и коня, спасатели нашли в 3 часа ночи. Из-за того, что мобильная связь была плохой, девушку искали по старинке - криком на весь лес. В итоге спустя несколько часов жертв болота нашли. Лошадь и ее хозяйка сильно устали и измучились. Девушка потеряла в трясине ботинки, пишет Федералпресс.

Вызволив из опасной ловушки, девушку и коня вывели на дорогу, по которой они отправились домой.

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В Нижнем Тагиле спасли тонущих девушку и коня, попавших в болото

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Теги: МЧС, девушка, конь, болото



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