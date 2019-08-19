Игорь Артамонов на дне 91-летия Добринского района: Я очарован тем, что увидел

Накануне Добринский район Липецкой области отметил свой 91-й день рождения. Муниципалитет посетил врио главы региона. Игорь Артамонов и поздравил добринцев с этим праздником, сообщает пресс-служба администрации Липецкой области.

«Я очарован ​ тем, что увидел, очарован вами. Прекрасный концерт, замечательная организация праздника, все сделано с огромной любовью к людям. От областной администрации мы тоже подготовили подарок. Меня просили помочь со строительством ​ спортивного зала в первом лицее. На следующей наделе мы открываем финансирование​ ​ этого проекта. Дети получат новый спортивный зал», - сказал​ Игорь Артамонов.

День района в Добринке отметили с размахом. Празднование началось с соревнований по стритболу среди молодежи, открытия доски почета и награждения передовиков производства. На центральной площади работали интерактивные площадки, сельские поселения ​ ​участвовали в кулинарном конкурсе «Добринка-край хлебный», представляя для гостей различные угощения.

Жители и гости района также увидели ​показательные заезды мотоциклистов с объемом двигателя от 50 до 500 кубических сантиметров.​Мотокросс в Добринке имеет давние традиции, но давно не проводился. К 91-ой годовщине образования Добринского района традицию решили возродить. Соревнования прошли на новой трассе, которую обустроили этим летом. В заездах ​ приняли участие ​ лучшие мотогонщики Липецкой и Тамбовской областей.

Кроме того, в Добринке прошел парад хлеборобов, концерт лучших творческих коллективов района. Завершилось празднование концертом Кевина МакКоя, экс-солиста группы «Bad Boys Blue», салютом и дискотекой.