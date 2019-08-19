В Тюмени уволен директор пансионата, где ветерана похоронили в мешке

С поста руководителя тюменского пансионата для ветеранов войны и труда уволен Владимир Максименко. Решение принято по итогам служебного расследования инцидента с похоронами 91-летней труженицы тыла в мусорном мешке, передает корреспондент Накануне.RU.

Увольнения в департаменте ранее анонсировала глава департамента соцразвития Тюменской области Ольга Кузнечевских. "Это неприемлемо ни в человеческом, ни в профессиональном плане. Люди, которые допустили подобное, не должны оставаться в отрасли", - заявила она.

"Руководителю объявлен выговор, с сегодняшнего дня он уволен. Комплексная проверка работы пансионата продолжается", - сообщила Накануне.RU главный специалист отдела информационно-аналитической работы департамента социального развития Тюменской области Лариса Спицына.

Добавим, после инцидента для журналистов был организован пресс-тур в пансионат. Максименко уже тогда не участвовал в мероприятии, со СМИ общался замдиректора учреждения Игорь Поляков. Он назначен исполняющим обязанности директора пансионата.

Напомним, 91-летнего ветерана Великой Отечественной войны похоронили в чёрном мешке. Женщину положили в мешок, так как сотрудники морга отказались ее бесплатно мыть и одевать.