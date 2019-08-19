10 Сентября 2020
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(2018) | Фото: Накануне.RU

В правительстве рекомендовали школам ограничить использование мобильных телефонов

Минпросвещения предложило ограничить использования мобильных телефонов в школах.

Соответствующие рекомендации переданы в региональные ведомства, сообщает пресс-служба министерства.

По данным ведомства, в ходе опроса 61% учащихся, 89% родителей и 90% педагогов поддержали ограничение использования мобильных телефонов школьниками во время уроков.

Отмечается, что такая мера повысит эффективность образовательного процесса и станет профилактикой возможного вреда здоровью школьников.

Ограничения не должны затронуть детей, которым мобильные устройства нужны по состоянию здоровья, например, для мониторинга уровня сахара в крови.

При этом предложено ограничить использование мобильных устройств в школах не только детьми, но также педагогами и родителями. В частности, их всех предлагается обязать при входе в школу переводить гаджеты в режим "без звука".

Напомним, дискуссии на эту тему начались после того, как министр просвещения России Ольга Васильева прокомментировала решение властей Франции запретить мобильные телефоны в школе. Министр отметила, что детям младших классов телефон, кроме как для связи, не нужен. По ее мнению, практику французских коллег российским преподавателям стоит перенять хотя бы частично.

Мнения родителей о вреде или пользе гаджетов в школьном процессе разделились. Опрос ВЦИОМ показал, что большинство россиян - 73% - поддерживают идею о запрете мобильных телефонов и других гаджетов во время школьных занятий.

В июле Валентина Матвиенко выступила с инициативой, согласно которой, школьникам могут запретить носить сотовые телефоны в учебные заведения. Как отметила спикер Совета Федерации, телефоны отвлекают детей от учебного процесса, а учителю мешают вести урок. Кроме того, существует "социальное неравенство".

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В правительстве рекомендовали школам ограничить использование мобильных телефонов

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Теги: минпросвещения, мобильные телефоны, школы



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