Дмитрий Артюхов поручил руководителям профильных ведомств решить вопрос со строительством вокзала в Пурпе

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов продолжает свое путешествие по муниципальным образованиям Ямала. Это воскресенье глава региона провел в Пуровском районе: заехал в Тарко-Сале и поселок Пурпе, посетить который его просили местные жители, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства автономного округа.

В Тарко-Сале Дмитрий Артюхов вместе с главой района вручил ключи новоселам дома, построенного на средства окружного фонда жилищного строительства для переселения жителей из аварийного жилого фонда. Подрядчиком строительства стала компания "Промтехмаш" - за два года она возвела шестиэтажный дом на ул. Губкина, 10. Под расселение для исполнения "майского" указа президента будет выделено 95 квартир, еще пять муниципалитет предоставит детям-сиротам.

"Один из самых приятных моментов, когда в наших городах и поселках открывают двери новые дома. Мы видим, как много строится на Ямале и здесь, на Пуровской земле. Но нам ещё очень много надо строить таких домов, чтобы проблему аварийного жилфонда решить полностью. У нас большие планы до 2024 года, будем наращивать темпы расселения из аварийного жилья. Искренне поздравляю всех вас с этим замечательным событием. Желаю, чтобы в домах было тепло, уют и благополучие", - заявил губернатор. Отметим, ранее глава региона говорил, что считает своей задачей решение проблемы не только аварийного жилья на Ямале, но и деревянного.

После торжественной церемонии новоселы направились в свои новые квартиры. Супруги Ольга Шмакова и Владимир Казакбаев пригласили Дмитрия Артюхова посмотреть их новую квартиру. В целом, губернатор остался доволен качеством работ, мелкие недочеты в отделке, выявленные главой региона, строители пообещали устранить в течение месяца.

Также Артюхов положительно оценил качество строительства учебного корпуса школы-интерната. Корпус строится с 2012 г. Губернатор отметил небольшую задержку в строительстве - ожидалось, что объект будет готов уже к 1 сентября. По словам руководителя дирекции капитального строительства и инвестиций Ямала Александра Емельянова, до конца августа будут завершены строительные работы, к середине сентября - благоустройство территории и установка снарядов на спортплощадке. Также время займет поставка оборудования для оснащения корпуса и получение необходимых разрешающих документов от надзорных органов.

По словам директора учреждения Павла Грабельникова, здание рассчитано на 450 учеников, в настоящий момент в действующем интернате обучаются 300 детей.

"Это значит, что мы сможем принять на обучение в этот корпус детей из других городских школ, которые переполнены и, например, решить вопрос со вторыми сменами в Тарко-Сале", - заявил он.

В поселок Пурпе губернатор приехал по многочисленным просьбам местных жителей. Главу региона просили решить вопрос с завершением строительства здания железнодорожного вокзала, которое начали возводить здесь ещё в 2006 году. Контракт с предыдущим подрядчиком в судебном порядке расторгли еще в 2012 году из-за систематических нарушений. Все эти годы строительство объекта заморожено. Конструкции огорожены простым деревянным забором и опасны для детей и подростков.

Пассажирам приходится пользоваться ангаром бывшего ТЦ, который был построен еще в конце 80-х годов. Вокзал востребован у жителей близлежащих населенных пунктов: в 2015 году в среднем за сутки со станции отправлялось 318 пассажиров, сейчас этот показатель вырос уже до 638. Дмитрий Артюхов осмотрел долгострой.

Губернатор обратился к руководителям профильных ведомств, поручив им решить, как построить комфортный вокзал для жителей: с учетом реальной загруженности и потенциальной окупаемости помещения.

"Параллельно давайте договариваться с РЖД, как нам этот проект реализовать в самое ближайшее время", - отметил Артюхов.

Также он оценил темпы строительства детского сада на 240 мест. Объект возводится в районе в рамках муниципально-частного партнерства. Застройщик начал работы на площадке в мае этого года и уже готовы сваи и ростверк, идет монтаж плит перекрытия, возводят стены. Когда детский сад достроят, сюда переведут 80 детей из ветхого "Колокольчика", 110 детей из "Березки" и около 30 ребят из средней школы им. Ярослава Василенко. Проектом предусмотрены все отвечающие современным требованиям помещения, садик будет приспособлен для посещения маломобильными жителями. Темпами строителей глава региона остался доволен. Ввод объекта намечен на конец 2020 года.

Напомним, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа отправился в поездку от Надыма до Ноябрьска. За рулем личного автомобиля Lada X-Ray он инспектирует состояние автодорог в ЯНАО. Свои инспекции Артюхов совмещает с новым форматом общения с жителями региона: в своем Instagram призывает ямальцев рассказывать ему, на какие проблемы стоит обратить внимание в поездке. О встречах с людьми губернатор отчитывается в жанре видеодневника. Завершится поездка на границе Ямала и Югры.