Два человека погибли в ДТП в Челябинской области

В Челябинской области пожилые мужчина и женщина погибли в ДТП на автодороге "Троицк – Степное".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД, ДТП произошло около 9 утра на 35 километре автодороги. Столкнулись ВАЗ-2106 и "Сузуки Гранд Витара".

В результате ДТП 70-летний водитель отечественного автомобиля и его пассажир 67-летняя женщина погибли. В автомобиле также находились две девочки 14 и 9 лет. Они получили травмы и были госпитализированы.

В настоящий момент устанавливаются обстоятельства произошедшего и причины.