Два человека погибли в ДТП в Челябинской области
В Челябинской области пожилые мужчина и женщина погибли в ДТП на автодороге "Троицк – Степное".
Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД, ДТП произошло около 9 утра на 35 километре автодороги. Столкнулись ВАЗ-2106 и "Сузуки Гранд Витара".
В результате ДТП 70-летний водитель отечественного автомобиля и его пассажир 67-летняя женщина погибли. В автомобиле также находились две девочки 14 и 9 лет. Они получили травмы и были госпитализированы.
В настоящий момент устанавливаются обстоятельства произошедшего и причины.