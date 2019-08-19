Штрафы за перекуры, премии бросившим пить и сон в офисе – Минздрав взялся за здоровье работающих россиян

Минздрав России разработал правила для корпоративных программ по охране здоровья. Меры предлагаются как репрессивного характера – например, штрафы за перекуры, так и поощрительного – установка массажных кресел и капсул для сна.

Инициативы изложены в проекте "Укрепление здоровья работающих", опубликованном на сайте ведомства, передает "Российская газета".

Первым делом в Минздраве хотят извести курение. Так, авторы проекта призывают оценить потери и ввести систему санкций - злостных курильщиков предлагается штрафовать, а тех, кто поборол зависимость, - наоборот, поощрять премиями. Величину материального воздействия предлагается рассчитывать с помощью своеобразного калькулятора, который продемонстрирует "размер сокращения заработной платы в зависимости от количества перекуров и потраченного на них времени, а также экономическую выгоду при отказе от курения сотрудников".

Помимо запрета курения предлагается также оснастить места общего пользования в офисных центрах детекторами дыма, включить в пакет добровольной медстраховки помощь и лечение табачной зависимости, а также оказывать групповую поддержку бросающим курить через мобильные приложения и чаты в мессенджерах.

Бороться предлагается и с алкоголем. Проведение безалкогольных корпоративных мероприятий, говорится в проекте, может стать одной из действенных мер для сокращения употребления алкоголя. Чтобы выявить заядлых любителей спиртного, работодателям предлагается проводить регулярное тестирование на алкоголь.

А вот и меры борьбы с утомляемостью: работодателям предлагается создавать в офисах или на производстве комнаты психоэмоциональной разгрузки, в которых можно разместить оборудование для музыкальной терапии, ультрафиолетовые и ароматические лампы, капсулы сна, массажные кресла, плакаты и листовки с комплексами упражнений.

В числе рекомендаций также обсуждение с сотрудниками мер по созданию благоприятной психоэмоциональной обстановки: уровень рабочей нагрузки, возможность влияния на рабочий процесс, создание условий для взаимоподдержки, оптимальный режим труда и отдыха, создание благоприятного внутреннего климата.